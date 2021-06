Euro 2020, Suisse : le message de Vladimir Petkovic à ses joueurs

La Suisse veut y croire. A quelques encablures du choc face à l'équipe de France comptant pour les huitièmes de finale de l'Euro 2020, la Nati rêve d'un exploit face aux champions du monde 2018. Des Bleus qui seront amoindris lundi soir avec les absences conjuguées de Koundé, Digne et Thuram. Présent en conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur Vladimir Petkovic ne se faisait pas de souci pour l'équipe de France malgré les absences. En revanche, l'intéressé attend une implication de tous les instants de ses joueurs.

« Didier Deschamps a tellement de bons joueurs dans son groupe qu'il a le choix pour les remplacer. De notre côté, il faudra trouver notre propre système et augmenter notre capacité de percussion. Car si on joue à 100 % et les Français aussi, cela ne suffira pas pour nous qualifier. Il faudra dépasser nos limites, en espérant que la France ne sera pas à 100 %, » a ainsi confié Petkovic. Le choc est lancé.