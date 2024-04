OM-Benfica : le coup de gueule de la femme d’Angel Di Maria

Buteur à l’aller, Angel Di Maria a été l’un des hommes malheureux de Benfica hier soir. L’Argentin a raté le premier tir au but des Aguias et depuis, il n’échappe pas à la critique après l’élimination du SLB face à l’Olympique de Marseille. Un traitement qui n’a pas plu à sa femme, Jorgelina Cardoso.

« Aujourd’hui, vous avez perdu, comme cela arrive souvent, mais je vous applaudis pour la force que vous avez toujours pour continuer (…). Il y a une semaine, les mêmes personnes qui ont applaudi votre but vous critiquent aujourd’hui. Sans ce but, ils n’auraient pas pu aller aux tirs au but aujourd’hui (…) Continuez à faire ce que vous aimez sans que rien ni personne ne vienne obscurcir votre lumière. Vous avez vécu cette histoire, vous savez comment réagir », a-t-elle posté sur Instagram.