Ligue 2 : Toulouse loupe le coche contre Pau, Clermont sent l'odeur de la Ligue 1

Pouvant revenir à un point de Clermont (2e), le Toulouse FC recevait le Pau FC (16e) pour le compte d'un match en retard de la 35e journée de Ligue 2. Un match bien débuté par les Pitchouns. Ainsi il ne fallait que 9 minutes de jeu pour que Vakoun Bayo ouvre le score (9e). Toulouse tenait bien son match et menait 1-0 à la pause. Pourtant au retour des vestiaires, Erwin Koffi surprenait Maxime Dupé et égalisait (46e). Surpris, le Toulouse FC reprenait rapidement l'avantage avec un deuxième but pour l'Ivoirien Vakoun Bayo (54e).

Le plus dur semblait passé mais Pau revenait une nouvelle fois au score grâce à Ebenezer Assifuah (66e). Le score n'évoluait plus et Toulouse concède un match nul 2-2. Situé à trois points de Clermont (+37 pour Clermont et +29 pour Toulouse à la différence de but) avant la dernière journée, le Téfécé se rapproche des play-offs de montée en Ligue 1 tandis qu'il faudrait un cataclysme pour que Clermont ne monte pas dans l'élite. Pau de son côté a quasiment acquis son maintien et compte trois points d'avance sur Caen (18e) et Chambly (19e) avec une différence favorable (-8 pour Pau, -16 pour Caen et -20 pour Chambly). Le promu peut se sentir sauvé.

Le classement de la Ligue 2