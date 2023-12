Liga : la Real Sociedad et le Real Bétis se quittent sur un nul

Suite de la 17ème journée de Liga ce dimanche après-midi. La Real Sociedad ouvrait les portes de son Stade d’Anoeta au Real Bétis. Un match important pour la course aux différents tickets européens en Espagne. Malgré une partie attrayante avec trois montants touchés (deux pour la Real, un pour le Betis), les deux équipes du jour doivent se contenter d’un match nul et même d’un score vierge (0-0). Les attaquants andalous et basques ont eu bien du mal à cadrer leurs tentatives ce dimanche.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 6 Real Sociedad 30 17 11 8 6 3 29 18 7 Betis 27 17 2 6 9 2 19 17

Au classement, la Real Sociedad reste à la 6ème position juste derrière l’Athletic Bilbao, tandis que le Real Betis reste juste derrière ses opposants du jour avec une belle 7ème place. Jeudi prochain, les Txuri-urdinak se déplaceront en Andalousie pour y affronter Cadix, alors que les Verdiblancos accueilleront à domicile la belle surprise de la saison, les Catalans de Girona, lors de la 18ème journée du championnat espagnol.