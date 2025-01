FC Barcelone : Hansi Flick envoie une bombe sur son avenir

La Supercoupe d’Espagne remportée face au Real Madrid a été un regain de confiance pour le FC Barcelone et son staff technique. L’équipe est sortie très renforcée pour affronter la suite de la saison. Et sans trop de réjouissances, le Real Betis se présente en Catalogne ce mercredi soir, sur la pelouse de l’Estadi Lluís Companys : «Le match de dimanche, la finale, la façon dont nous avons gagné, la performance… Tout cela devrait nous donner la confiance que nous pouvons gagner chaque match. Mais nous devons le montrer. Nous devons tous le savoir. Nous devons avoir la mentalité et travailler dessus et jouer sur le terrain en tant qu’équipe unie, c’est quelque chose de crucial», a déclaré non sans joie Hansi Flick en conférence de presse, avant de poursuivre sur l’adversaire du soir : «Nous devons avoir la même attitude et la même approche. Nous sommes prêts et nous voulons gagner le match contre le Betis : dans les courses, les stratégies, les passes… nous devons être parfaits car ils sont très bons et très agressifs». Après plusieurs semaines de chaos en interne en raison des inscriptions tardives de Dani Olmo et Pau Victor, le soleil brille dans le ciel catalan.

Et justement à ce sujet, lorsqu’on lui a demandé si les explications du président Joan Laporta sur l’affaire Dani Olmo et Pau Víctor l’avaient convaincu, sa réponse a été très claire, résumant par un simple oui. Pour rappel, le président catalan a déclaré dans un grand point presse mardi : «Au cours des deux dernières semaines, deux événements sont venus confirmer certaines choses et en infirmer d’autres. Ils confirment la force du Barça et réfutent un faux récit apocalyptique de certains entourages, fait d’ignorance, de mauvaise foi ou d’autres choses. Le Barça est revenu à la règle du 1-1 du fair-play financier de Liga. Cela nous permet de recruter normalement. Après avoir fait l’objet d’une intervention de la part de la LaLiga, nous n’en faisons plus l’objet. Cela nous permet de signer Dani Olmo et Pau Víctor». Arrivé au cours de l’été dernier en lieu et place de Xavi, Hansi Flick semble déjà récompenser de son superbe travail avec ce premier trophée remporté de la saison et l’entraîneur allemand ne compte pas s’arrêter en si bon chemin en Catalogne.

L’annonce qui ravit les supporters

Alors qu’il n’a signé qu’un contrat de deux saisons avec la seconde année en option, Hansi Flick veut rêver très grand avec les Blaugrana. Questionné sur son avenir en conférence de presse, il a joué franc-jeu : «Je ne pense pas à long terme. Dans le football, les choses arrivent très vite et tout change. À la fin de la saison, nous verrons. Mais je me sens très bien ici. J’aime travailler avec le Barça et avec l’équipe, j’ai un contrat d’un an et demi. Nous sommes concentrés sur nous-mêmes. Je me concentre sur ce que je peux changer. Je pense que nous sommes une grande famille et c’est fantastique. Les joueurs parlent, la relation est incroyable. Tout le monde est fier de jouer pour le Barça. Nous y croyons. Je crois aux joueurs. Si vous voyez que tout fonctionne et que tout le monde est là, les joueurs, le staff, les entraîneurs qui étaient là avant, les kinés, les médias… que pouvez-vous attendre de plus de notre équipe ?». Le football va vite, parfois trop vite, mais il est vrai que l’ancien coach du Bayern est déjà bien implanté au Barça.

Rares sont les entraîneurs extérieurs à la famille Barça qui ont si rapidement cartonné sur le banc catalan. Le tout dans un climat loin d’être idyllique : «Parfois, nous ne sommes pas en sécurité, mais nous avons montré le plus important : nous réussissons. C’est ce que nous voulons. Tout le monde est autour de l’équipe. Nous voulons gagner des titres. Nous en avons gagné un dimanche. C’est incroyable. Tout le monde sait ce qu’il doit faire. Nous devons le prouver encore et encore, que nous sommes bons. Je l’ai déjà dit, j’avais confiance et je croyais dans le club. Cela a toujours été comme ça. Nous étions concentrés sur ce que nous devions changer. Nous avons bien fait, à l’entraînement… après les vacances, nous nous concentrons sur les matchs. Demain, il y a un autre match». Le message est passé et c’est à la direction catalan de prendre une décision dans les mois à venir. En tout cas, la motivation ne manque pas chez l’Allemand.