ASSE : un supporter condamné après des insultes racistes contre Bouanga

Selon les informations de France Bleu, un supporter de l’ASSE a été condamné ce mercredi par le tribunal de police de Saint-Étienne à une amende 500 euros pour injure raciste non publique, après avoir insulté l’attaquant des verts Denis Bouanga sur Snapchat. L’homme était jugé avec cinq autres personnes après la diffusion en avril 2021 d’une vidéo dans laquelle ils avaient traité Bouanga de « sale noir » et affirmé que Saint-Étienne était « un club de race blanche », ils risquaient une amende de 1500 euros.

La suite après cette publicité

Finalement, un seul des six a été condamné à une amende de 500 euros, il doit verser également 500 euros de plus à l’association SOS Racisme, qui était partie civile et aussi payer les frais d’avocat de l’association, soit 500 euros supplémentaires. Les autres prévenus n’ont pas été inquiétés car « le tribunal a estimé qu'il y avait un doute » selon les propos de Said Hamimi, responsable juridique de SOS Racisme Loire, recueilli par France Bleu.