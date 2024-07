Nico Williams pourrait bien climatiser le PSG et le FC Barcelone

Après une superbe saison 2022/2023 et un Euro plus que réussi avec la Roja, Nico Williams est à un tournant de sa carrière. Convoité et relativement abordable avec sa clause environnant les 60 millions d’euros, il est l’un des grands animateurs du mercato. Le FC Barcelone souhaite l’enrôler mais fait face à des difficultés financières déjà bien connues de tous, alors que le Paris Saint-Germain est arrivé en force dans ce dossier.

Un dossier complexe, alors que le joueur était en vacances, et que la presse ibérique distribue des informations au compte-goutte. On apprenait hier que le joueur avait déjà pris une décision, encore inconnue des médias et du grand public, bien sûr. Dans le même temps, il était aussi question d’un nouveau contrat avec un salaire revu à la hausse pour le convaincre de rester à l’Athletic.

Une promesse forte

Puis, Sport fait une nouvelle révélation ce lundi. On apprend que le joueur avait fait une promesse à son entourage, qui compromet fortement ses chances d’aller à Paris ou à Barcelone cet été. Il a ainsi promis à son frère Iñaki que les deux joueraient au moins une saison ensemble en Coupe d’Europe avec l’Athletic. Ce serait donc la saison à venir… Et ce n’est pas tout.

Dans le clan Williams, où on est très attaché à l’Athletic et au Pays-Basque, on préfère aussi que le cadet de la fratrie reste encore au moins une saison au sein de son club formateur. Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur serait, toujours selon le média, plutôt convaincu par l’idée de prendre en compte les conseils de sa famille. Autant dire que ce feuilleton risque de durer encore un moment…