Bilbao prévoit un sale coup au Barça et au PSG pour Nico Williams

La saison 2023/2024 de Nico Williams a tout d’un rêve. L’ailier gauche espagnol a particulièrement brillé au cours de l’exercice avec l’Athletic Club. Auteur de 8 buts et 19 offrandes en 37 matches, l’ailier de 22 ans a crevé l’écran en Liga avec le club de Bilbao mais pas seulement. Sélectionné avec l’Espagne durant l’Euro 2024, il aura animé avec brio son couloir gauche et aura été le pendant parfait de Lamine Yamal. Une compétition qui l’a fait basculer dans une autre dimension et qui font de lui l’un des joueurs les plus recherchés sur ce mercato estival.

Alors qu’il a toujours un contrat courant jusqu’en juin 2027, Nico Williams dispose cependant d’une clause libératoire assez accessible pour les plus grosses écuries. En effet, pour le recruter cet été, il faudra débourser 58 millions d’euros. Une somme qui a ainsi poussé le FC Barcelone à se positionner pour recréer la doublette avec Lamine Yamal. Les Blaugranas ne sont pas les seuls engagés sur ce dossier puisque le Paris Saint-Germain s’est également présenté suite aux difficultés rencontrées avec le feuilleton Khvicha Kvaratskhelia (Napoli).

Bilbao prépare un joli cadeau à Nico Williams

Deux clubs qui veulent jouer le coup à fond pour ainsi attirer le plus jeune des frères Williams. Si du côté de la Catalogne, l’optimisme est de taille, du côté du pays basque en revanche on ne compte pas baisser les bras. Nico Williams a encore trois ans de contrat et a prolongé en novembre dernier. S’ils savent que le joueur a passé un nouveau cap, ils entendent le récompenser en conséquence comme l’annonce Sport.

L’équipe coachée par Ernesto Valverde serait prête à effectuer une offre accompagnée d’un salaire revue à la hausse. Une belle récompense promise au joueur afin de le convaincre de rester au moins une saison supplémentaire. Reste désormais à savoir la position de Nico Williams entre la continuité au sein de l’Athletic Club ou un transfert soit au FC Barcelone soit au Paris Saint-Germain. En tout cas dans le pays basque, la volonté de garder Nico Williams est toujours aussi forte.