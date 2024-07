FC Barcelone : ça commence à sentir très bon pour Nico Williams

Quel Euro pour Nico Williams ! Si les amateurs de Liga n’ont pas forcément été surpris par les prestations du Basque sous la tunique rouge et jaune, tant ils l’ont vu briller à l’Athletic cette saison, le grand public a découvert un ailier spectaculaire et efficace. Une des grosses révélations de cet Euro donc, et la confirmation qu’il peut briller au plus haut niveau.

Forcément, un joueur de ce calibre a une grosse cote sur le marché. Depuis des mois déjà, bien avant le début de l’Euro, le FC Barcelone est très chaud pour l’enrôler. La formation catalane a fait du joueur sa priorité, et Joan Laporta a même affirmé être en mesure, financièrement, de réaliser un transfert de cette ampleur. Pour rappel, la clause libératoire du joueur oscille les 60 millions d’euros.

Il ne reste plus qu’un détail

Ces derniers jours, la presse catalane a même évoqué un accord de principe entre l’attaquant basque et la direction du Barça pour le potentiel futur contrat du joueur. Et Relevo dévoile de nouvelles informations. On apprend que la direction du Barça est aujourd’hui convaincue que Williams va débarquer à Barcelone cet été. Les dirigeants blaugranas n’ont aucun doute sur le fait que l’Espagnol sera Blaugrana dans les semaines à venir. Le média confirme, s’il y avait encore besoin, l’accord trouvé entre le joueur et les Barcelonais.

Autre élément de taille : Jijantes a dévoilé ce soir que Deco s’est réuni avec l’agent du joueur ce mercredi à Saragosse pour négocier les conditions salariales du champion d’Europe. L’arrivée de Nico Williams est aussi un joli cadeau fait à Lamine Yamal, que le club veut chouchouter. Il ne reste qu’un point, important, à régler. Le Barça doit encore se mettre dans le vert par rapport aux règles du fair-play financier de la Liga pour avoir le droit de recruter, et ainsi de payer la clause libératoire du joueur. Il faudra donc attendre une entrée d’argent, qui peut venir du deal avec Nike, d’un levier ou de la vente de joueurs…