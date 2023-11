Eden Hazard s’est entraîné avec un club espagnol

Après une longue et riche carrière, Eden Hazard a raccroché les crampons. Le Belge profite de son temps libre pour passer des moments avec ses proches. D’ailleurs, il a participé à un entraînement des catégories inférieures du Rayo Majadahonda, club où évolue son fils aîné Yannis (Infantil C). C’est ce que rapporte AS ce mercredi.

L’ancien joueur du Real Madrid, vêtu de la tenue du club, a pris la pose avec les enfants avec le sourire. Le média ibérique explique qu’il a demandé à l’écurie espagnole la permission de s’entraîner avec les jeunes. Si Hazard a stoppé sa carrière professionnelle, il ne reste pas loin des terrains de football. Le Rayo Majadahonda lui a en tout cas ouvert grand la porte.