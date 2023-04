Nice : le vestiaire soutient Didier Digard

La suite après cette publicité

Passer du rêve au cauchemar. La saison de l’OGC Nice pourrait être résumée avec ces quelques mots. Alors que le club niçois pouvait vivre un exercice 2022-2023 historique avec une possible qualification pour les demi-finales de la Ligue Europa Conférence, une première pour le club azuréen, les joueurs de Didier Digard ont finalement été éliminés par Bâle lors des quarts de finale de la compétition après un match retour très décevant dans son antre de l’Allianz Riviera.

Et quand le navire coule, c’est le capitaine qui est directement ciblé. Didier Digard vit donc actuellement sa période la plus compliquée du côté de l’OGC Nice. D’autant plus avec le bruit qu’a fait l’affaire Galtier ces dernières semaines. Et les dirigeants du club azuréens sont déjà en train de sonder plusieurs pistes pour remplacer le technicien français. Néanmoins, ce dernier bénéficie encore de nombreux soutiens au club, dont son vestiaire, comme le révèlent nos confrères de RMC. Affaire à suivre donc…

