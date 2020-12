Ligue des Champions : le FC Barcelone, le chat noir d'Alvaro Morata

Mardi soir, la planète football aura les yeux braqués en direction du Camp Nou à l’occasion du match comptant pour la sixième journée de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et la Juventus. Pourtant, il s’agira d’un match sans grand enjeu. Les deux formations sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale et la Vieille Dame doit s’imposer au moins 3-0 pour ravir la première place du groupe aux Catalans.

Autant dire que ça s’annonce compliqué, surtout pour des Bianconeri peu convaincants en Serie A. Néanmoins, tout le monde attend ce match parce que, si Ronald Koeman et Andrea Pirlo le décident, on pourrait avoir droit à une opposition entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Un duel qui rappellerait les années Liga au Portugais, après le rendez-vous manqué du 28 octobre dernier à Turin (CR7 était absent, touché par la covid-19).

Jamais verni face au Barça

Mais pour ce choc face aux Blaugranas, un homme espère également briller. Cet homme, c’est Alvaro Morata. L’Espagnol cartonne cette saison en Ligue des Champions puisqu’il en est le co-meilleur buteur provisoire avec Erling Haland (6 buts). Et pourquoi Morata aurait-il donc très envie de briller face aux Barça ? Pas forcément à cause de son passé de joueur merengue. Mais plutôt parce que le Barça ne lui réussit pas du tout.

Depuis le début de sa carrière, le natif de Madrid a eu l’occasion de se frotter aux Blaugranas à dix reprises, sous le maillot du Real Madrid, de la Juventus, de Chelsea et de l’Atlético de Madrid. Résultat ? Deux petits buts. Un en Supercoupe d’Espagne en janvier dernier et un autre lors de la finale de la Ligue des Champions 2015 à Berlin. Pas fameux. Et quand Morata pensait avoir enfin vaincu ce chat noir le 28 octobre dernier, ses trois buts ont tous été refusés par la VAR. Décidément, quand ça veut pas…