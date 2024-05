Ligue des champions : le dilemme qui tiraille Carlo Ancelotti et le Real Madrid

En route pour la quinzième. Le 1er juin prochain, le Real Madrid, qui a déjà remporté à 14 reprises la Ligue des champions, tentera d’en ajouter une de plus à son prestigieux palmarès. Pour en arriver là, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ont dû effacer plusieurs obstacles, à savoir le RB Leipzig (1/8e de finale), Manchester City (1/4 de finale) et le Bayern Munich (1/2 finale). Le tout sans avoir recruté un numéro 9 de classe mondiale après le départ de Karim Benzema l’été dernier. Les Merengues ont également dû faire sans Thibaut Courtois, gravement blessé au genou avant le début de la saison.

Lunin a été à la hauteur

Pour le remplacer, les Madrilènes ont obtenu le prêt de Kepa Arrizabalaga. Titulaire au départ, l’Espagnol de Chelsea s’est fait doubler par Andriy Lunin, la doublure initiale de Courtois. L’Ukrainien n’a cessé de marquer des points et s’est imposé comme le gardien numéro un cette saison. Au total, il a participé à 29 rencontres toutes compétitions, toutes en tant que titulaire bien évidemment. Dans le détail, il a pris part à 20 matches en Liga, 8 en Ligue des champions et 1 en Coupe du Roi. Ses nombreux arrêts et sa solidité (12 clean sheets, 27 buts encaissés) ont mis tout le monde d’accord à Madrid.

D’ailleurs, le joueur de 25 ans, qui s’est récemment attaché les services de Jorge Mendes, devrait prolonger son bail. Précieux pour les siens, Lunin a su tenir sa place et remplacer Thibaut Courtois. Mais depuis le retour de blessure du Belge (1 match cette saison), les médias ibériques ont multiplié les articles pour évoquer les choix d’Ancelotti concernant ce poste ô combien important. Le débat était donc ouvert avant la 1/2 finale retour face aux Bavarois. Le Mister a tranché en alignant l’Ukrainien dans son onze de départ. En ce qui concerne la finale face au Borussia Dortmund, il semble que ce soit plus ouvert.

Madrid a plus confiance en Courtois pour la finale

Relevo explique ce vendredi que Carlo Ancelotti mais également Florentino Pérez estiment que le Real Madrid a plus de chances de remporter la finale avec Courtois dans les cages. C’est le numéro un et un portier habitué à gérer la pression liée à un tel évènement. Lunin a aussi des qualités et il a prouvé cette saison qu’il a aussi les épaules pour jouer de très grands matches. Mais l’Ukrainien est conscient de son rôle et sait que le Diable Rouge est l’un des meilleurs gardiens du monde, si ce n’est le meilleur. Il sait que «le club ne peut pas le laisser sur le banc sur un coup de tête», précise le média espagnol.

Relevo ajoute ajoute que les prochains matches permettront d’y voir plus clair sur les intentions d’Ancelotti. Si Courtois débute face à Grenade, Alavés, Villarreal et le Betis, le message sera plus que clair pour Lunin. D’ailleurs, il y a eu ces derniers jours des conversations informelles à Valdebebas afin de savoir si Courtois devait démarrer ou non ou encore de savoir comment il se sentait avant de croiser le fer avec le Bayern Munich. Carlo Ancelotti et son staff, qui sont un peu embêtés par la situation, ont encore du temps pour réfléchir comme l’Italien l’a expliqué ce vendredi. «Je ne veux pas entrer dans ce débat car j’ai presque un mois pour y réfléchir, je n’y ai pas pensé.» Il devra y réfléchir tôt ou tard.