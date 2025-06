Le PSG condamne les violences survenues en marge des célébrations

Le 31 mai, le PSG a remporté sa première Ligue des Champions. Mais la fête a vite basculé à Paris et dans toute la France avec des scènes de pillages et de violences urbaines. Au matin, deux personnes étaient décédées et plusieurs centaines d’autres interpellées. Face à ces débordements, le club de la capitale a réagi dans un communiqué paru sur les réseaux sociaux.

« Le Paris Saint-Germain condamne avec la plus grande fermeté les violences survenues en marge des célébrations. Ce titre de Champion d’Europe doit être un moment de joie collective, et non d’agitation ou de débordements. Ces actes isolés sont contraires aux valeurs du Club et ne représentent en rien l’immense majorité de nos supporters, dont le comportement exemplaire tout au long de la saison mérite d’être salué. Le Paris Saint-Germain appelle chacun à faire preuve de responsabilité et de respect pour que cette victoire historique reste un moment de fierté partagé par toutes et tous », commente ainsi le club dans son communiqué.