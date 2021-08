L'OL se rapproche pour Xherdan Shaqiri

Multipliant les pistes sur le mercato, l'Olympique Lyonnais vient de lancer les discussions avec le milieu de terrain Tiémoué Bakayoko (26 ans). L'équipe coachée par Peter Bosz qui avait ciblé Xherdan Shaqiri (29 ans) au cours des derniers jours semble bien se montrer insistance sur ce dossier. Ainsi, Sky Italia fait état de discussions avancées entre les Gones et Liverpool.

#Shaqiri is very close to @OL on a permanent deal: the offer is €6M to @LFC, request is €8M @SkySportsNews @SkySports @XS_11official