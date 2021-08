L'OL se lance à l'assaut de Tiémoué Bakayoko

Actuellement, c'est une réelle effusion du côté de l'Olympique Lyonnais sur le mercato. Peter Bosz n'ayant pas pu enregistrer de recrue depuis les arrivées libres de Damien Da Silva (Rennes) et Henrique (Vasco da Gama), le club rhodanien multiplie les pistes. Offensivement, les derniers noms mènent à Xherdan Shaqiri (Liverpool) et Sardar Azmoun (Zenit).

Estimant avoir besoin d'un renfort par ligne, Peter Bosz aimerait également pouvoir compter sur un milieu supplémentaire suite au départ de Jean Lucas pour Monaco. Si les noms de Maxime Gonalons (Grenade) et Clément Grenier (Libre) sont revenus, une autre piste est annoncée en Italie et ne concernerait pas un ancien gone. Ainsi, selon les informations de Sky Sport Italia, l'Olympique Lyonnais se serait lancé dans le dossier Tiémoué Bakayoko (26 ans).

L'AC Milan et le Napoli aussi intéressés

Ne disposant plus que d'un an de contrat avec Chelsea, le milieu défensif qui n'a disputé que 43 matches (3 buts et 3 passes décisives) avec les Blues depuis sa signature en 2017 a multiplié les prêts. Parti à l'AC Milan puis de retour à l'AS Monaco où il avait pris une autre dimension, il évoluait la saison dernière avec le Napoli. Si ces trois expériences ont été correctes sur le plan individuel, il n'a jamais été conservé.

De retour à Chelsea, il se cherche une porte de sortie et l'Olympique Lyonnais est conscient de cette opportunité. Le quatrième de la dernière saison de Ligue 1 aurait donc démarré les discussions lors des dernières heures avant de juger de la faisabilité d'une telle opération. A noter que l'AC Milan et le Napoli restent attentifs à la situation de Tiémoué Bakayoko. L'OL a décidément envie de passer la seconde dans ce mercato.