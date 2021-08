L'Olympique Lyonnais fonce sur Sardar Azmoun !

Arrivé cet été à l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz ne pensait sans doute pas connaître autant de difficultés pour renforcer son équipe. Le technicien néerlandais qui était libre après son expérience au Bayer Leverkusen était au courant des problèmes financiers de l'OL. Cependant, le championnat a repris avec un match nul 1-1 contre Brest et seuls Henrique ainsi que Damien Da Silva ont été recrutés. Si un gardien a été ciblé avec André Onana (Ajax Amsterdam) avant que la piste se refroidisse et que le poste de latéral gauche est aussi étudié avec Emerson Palmieri (Chelsea) et Gabriel Gudmundsson (Groningue), un attaquant est aussi souhaité par Peter Bosz.

Ainsi, L'Equipe annonce aujourd'hui que l'attaquant iranien Sardar Azmoun (26 ans) est suivi de très près par l'Olympique Lyonnais. Au Zenit depuis l'hiver 2019, l'ancien de Rostov et du Rubin Kazan est une véritable star en Russie puisqu'il compte 87 buts et 34 passes décisives en 203 matches de Premier League Russe. Il est d'ailleurs intenable en ce début de saison puisqu'il a déjà facturé 4 buts en 3 rencontres. Joueur en pleine forme qui ne cesse de progresser sur les dernières années, Sardar Azmoun est néanmoins très convoité et l'Olympique Lyonnais va devoir en tenir compte puisque le Bayer Leverkusen et l'AS Roma sont sur les rangs depuis quelques semaines.

Le Zenit demande 20M€

Le club allemand était le plus proche de l'accueillir avec une offre à 18 millions d'euros mais semble avoir abandonné face aux exigences du Zenit. La prolongation récente de Lucas Alario allant dans ce sens. Du côté de l'AS Roma, le recrutement récent d'Eldor Shomurodov en provenance du Genoa aurait pu mettre fin aux velléités du club de la Louve mais Edin Dzeko pourrait partir et dans ce cas il faudrait le remplacer. Deux concurrents de poids dans ce dossier qui est estimé à 20 millions d'euros. Un chiffre conséquent demandé par le Zenit alors que son buteur n'a plus qu'un an de contrat.

Peter Bosz, qui voulait attirer Sardar Azmoun au Bayer Leverkusen quand il était le coach du club allemand, aimerait donc cette fois le recruter à l'Olympique Lyonnais. Capable d'assumer le rôle de leader d'attaque et donc compenser le départ de Memphis Depay au FC Barcelone, Sardar Azmoun aurait d'ailleurs eu plusieurs discussions avec le coach lyonnais comme le rapporte le quotidien français. Le buteur iranien serait même tenté par le projet proposé par l'OL. Si les dirigeants rhodaniens ne sont pas disposés à investir 20 millions d'euros, ils pourraient néanmoins passer à l'attaque prochainement avec une offre. Alors que le Paris Saint-Germain veut recruter Lionel Messi, l'Olympique Lyonnais vise de son côté le «Messi Iranien».