OL : gros coup de froid dans le dossier André Onana

Objectif prioritaire du coach Peter Bosz depuis son arrivée sur le banc de l'OL, le gardien de but André Onana (25 ans) est encore loin d'arriver. Si le portier camerounais de l'Ajax Amsterdam s'est déjà mis d'accord avec les Gones et que ces derniers se rapprochent des attentes du club néerlandais, l'affaire est loin d'être pliée et pourrait même tomber à l'eau, contre toute attente.

Les confidences de L'Équipe révélées ce mardi viennent faire tomber l'optimisme qui entourait ce dossier lors des derniers jours. Alors que l'accord oral entre André Onana et l'OL est déjà acté depuis un moment, les représentants du joueur feraient traîner le dossier. L'ancien gardien du FC Barcelone, qui sera libre en juin 2022, serait tenté, selon le quotidien sportif, par le fait d'attendre janvier afin d'aller chercher une grosse prime à la signature et de signer libre l'été suivant. D'autant plus qu'il aura purgé sa suspension (pour dopage) à compter du 4 novembre prochain.

Onana met l'OL en attente

De son côté, le Telegraaf va plus loin ce mardi soir et jette un nouveau pavé dans la mare des dirigeants de l'Olympique Lyonnais. Le quotidien néerlandais affirme en effet qu'André Onana a lui-même mis la piste lyonnaise en stand-by. La raison ? Plusieurs gros clubs du Vieux Continent se sont positionnés ces dernières heures au sujet du gardien de l'Ajax. Si Arsenal fait partie des intéressés de longue date, l'identité de ces équipes n'a pas encore filtré.

Le Camerounais attendrait désormais de voir ce que ces autres écuries seraient prêtes à lui proposer financièrement avant de prendre sa décision. Le Telegraaf assure en revanche qu'Onana désire bel et bien quitter la capitale des Pays-Bas dès cet été. Cette volte-face pourrait en tout cas mettre fin aux espoirs de l'OL dans ce dossier à l'issue pourtant si certaine il y a quelques jours.