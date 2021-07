L'OL se rapproche des exigences de l'Ajax Amsterdam pour André Onana

La suite après cette publicité

Le mercato estival a ouvert ses portes début juin mais depuis, l'Olympique Lyonnais n'a pas été très actif. Seuls Damien Da Dilva et Henrique sont arrivés chez les Gones, tandis que Melvin Bard et Joachim Andersen ont été vendus après les départs libres de Djamel Benlamri et Memphis Depay. Le club rhodanien doit donc passer à la vitesse supérieure et la priorité, surtout celle du nouvel entraîneur Peter Bosz, se nomme André Onana (25 ans), le gardien de l'Ajax Amsterdam. Si le portier camerounais et l'OL ont déjà un accord, les négociations sont bien plus compliquées avec les Ajacides. D'ailleurs, il y a quelques jours, le directeur sportif de l'Ajax Marc Overmars avait mis un coup de pression à l'OL.

««De nombreux clubs veulent maintenant profiter de la situation. Sa valeur est faible et ils veulent utiliser cela. Je comprends et je pourrais en faire de même dans l'autre sens. Pour certains clubs, c'est aussi l'occasion de signer ce gardien. Car sous contrat pour une durée plus longue et sans sa suspension, il vaudrait 30 M€. Si c'était moi, j'aurais agi rapidement. Vous pouvez attendre six mois. Attendez, alors il pourra signer gratuitement. Mais alors il y aura aussi des clubs très différents qui arriveront et vous aurez beaucoup plus de concurrence»», avait lâché le dirigeant du club néerlandais, expliquant n'avoir reçu aucune offre de la part de l'OL. Pourtant, en coulisses, la réalité est différente.

L'Ajax veut 8M€, l'OL en propose 6 avec des bonus

Ce vendredi, L'Equipe fait en effet un point sur le dossier et l'Olympique Lyonnais semble toucher au but dans cette affaire. Alors qu'il attendait dans un premier temps environ 14 millions d'euros, et après avoir déjà baissé ce prix, l'Ajax Amsterdam serait enclin à laisser filer André Onana pour 8M€. Et du côté du club présidé par Jean-Michel Aulas, on compte bien se rapprocher des exigences adverses. Le quotidien sportif affirme que l'OL a revu son offre la hausse, et propose désormais 6M€ plus quelques bonus.

Avec la vente de Melvin Bard, mais surtout celle de Joachim Andersen (17,5M€ et des bonus pouvant atteindre 2,5M€), l'Olympique Lyonnais dispose en effet d'un peu plus de liquidités pour négocier et tenter de faire flancher l'Ajax Amsterdam. Les jours passent, les Gones poursuivent les négociations et celles-ci semblent donc bien avancer. Et dans quelques jours, ou semaines, Peter Bosz pourrait enfin avoir son gardien tant désiré dans son effectif.