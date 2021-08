L'OL s'intéresse à Emerson Palmieri !

La suite après cette publicité

L'OL avance doucement. Mais sûrement. Le club de la capitale des Gaules serait ainsi en passe de boucler l'arrivée d'André Onana, le portier de l'Ajax. Un accord aurait déjà été trouvé avec le portier camerounais, pendant que les positions des deux clubs se seraient considérablement rapprochées ces dernières heures. On évoque ainsi un transfert qui se situerait entre les 6 et 8 millions d'euros. En plus des arrivées, il y a aussi des départs à gérer, et celui de Joachim Andersen pour Crystal Palace n'était probablement pas le dernier...

En attendant, Peter Bosz commence à connaître son effectif, et selon nos informations, il souhaite que ses dirigeants enrôlent un latéral gauche. L'ancien de Leverkusen n'est pas spécialement fan d'Henrique, arrivé à Lyon cet été, et veut un autre joueur pour ce poste. Toujours selon nos informations, les Lyonnais ont tenté Patrick van Aanholt, mais ils sont arrivés trop tard, et le Néerlandais s'en est allé direction Galatasaray.

Une saison blanche pratiquement... avant l'Euro !

En revanche, l'état-major rhodanien pourrait avoir trouvé un autre joueur pour le moins intéressant pour le flanc gauche de sa défense. Nous pouvons ainsi vous dévoiler en exclusivité que l'OL s'est renseigné sur Emerson Palmieri, le latéral italo-brésilien de Chelsea. Du haut de ses 26 ans, il n'est pas considéré comme indispensable chez les Blues, avec qui il n'a disputé que deux rencontres de Premier League la saison dernière par exemple. Sa participation dans le sacre européen des Londoniens a aussi été anecdotique.

Il a cependant plutôt bien performé pendant l'Euro avec l'Italie, prenant la place du blessé Spinazzola en demi-finale et en finale notamment, et se montrant largement au niveau. De quoi faire grimper sa cote, après une saison presque blanche. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si récemment, son nom a été annoncé du côté de Naples ou de Séville par les médias italiens et espagnols. Reste maintenant à savoir à quel prix les dirigeants de Chelsea accepteront de le lâcher...