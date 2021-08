L'Olympique Lyonnais explore une drôle de piste aux Pays-Bas !

La suite après cette publicité

Il n'y a pas qu'en politique que la gauche connaît des moments compliqués. À l'Olympique Lyonnais, le poste de latéral gauche est actuellement un des chantiers du mercato rhodanien. Avec les départs de Melvin Bard pour Nice et de Youssouf Koné pour Troyes, il ne reste plus que deux joueurs à ce poste. Henrique (27 ans) qui est arrivé librement cet été en provenance de Vasco da Gama et Maxwel Cornet (24 ans) dont l'avenir n'est toujours pas entériné dans la capitale des Gones. L'arrivée d'un renfort à ce poste se fait donc pressante.

Ce week-end nous vous faisions état d'un intérêt de l'Olympique Lyonnais pour le joueur international italien de Chelsea Emerson Palmieri (26 ans). Outre cet intérêt, l'équipe de Peter Bosz aurait planché sur une autre piste en Eredivisie. Joueur de Groningue où il brille depuis deux saisons, l'international espoir suédois Gabriel Gudmundsson (22 ans) plaît beaucoup à l'Olympique Lyonnais comme l'a révélé le média néerlandais Dagblad van het Noorden.

Une offre de 5M€ provenant de l'OL

Ancien joueur d'Halmstads BK, Gabriel Gudmundsson reste sur une saison intéressante avec 5 passes décisives en 23 matches malgré des blessures récurrentes au cours de l'exercice. Alors qu'il ne lui reste plus qu'une année de contrat, le natif de Malmö entend bien mettre les voiles cet été. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si le joueur n'était pas là samedi dernier pour défier le Borussia Mönchengladbach en préparation.

Sur ce dossier depuis plusieurs mois, l'Olympique Lyonnais aurait donc dégainé une première offre de 5 millions d'euros. Un prix légèrement inférieur aux exigences de Groningue qui demande 7 millions d'euros pour son joueur. Les ventes récentes de Joachim Andersen à Crystal Palace et de Jean Lucas à Monaco pourraient pencher dans la balance. Lyon devra toutefois se méfier puisqu'un autre club français suit le joueur avec attention, il s'agit de l'OGC Nice.