Séville-FC Barcelone : les compositions officielles

Duel au sommet pour le compte de la 30e journée de Liga ! Le Real Madrid revenu à deux longueurs du FC Barcelone suite à sa victoire 3 buts à 0 hier contre Valence, les Blaugranas veulent dès ce soir remettre les hommes de Zinedine Zidane à cinq points. Mais les joueurs de Quiqué Setién, qui restent sur un succès face à Leganés, devront surmonter l'obstacle Séville, actuellement troisième du classement en Espagne.

La suite après cette publicité

Pour cette rencontre, Julen Lopetegui propose un 4-3-3, avec Vaclik dans le but et une défense composée du quatuor Navas-Koundé-Diego Carlos-Reguilon. Un cran au-dessus, le milieu à trois est formé par Jordan, Fernando et Oliver Torres. Devant, Ocampos fait équipe avec De Jong et Munir. Côté catalan, Quique Setién doit composer sans Dembélé, Sergio Roberto ni De Jong, tous blessés. Sans oublier Umtiti, suspendu. Sans surprise, ter Stegen évolue dans le but. Devant lui, Semedo, Piqué, Lenglet et Alba assurent l’assise défensive. Le milieu de terrain est lui composé de Busquets en sentinelle devant Rakitic et Vidal, alors que devant, la surprise est l'absence d'Antoine Griezmann. Le trio Messi-Suarez-Braithwaite est aligné aux avant-postes.

Les compositions d'équipes

Le XI du Séville FC : Vaclík - Jesús Navas, Diego Carlos, Koundé, Reguilón - Fernando, Jordán, Óliver Torres, Ocampos, Munir - De Jong

Le XI du FC Barcelone : ter Stegen - Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba - Vidal, Busquets, Rakitic - Messi, Suarez, Braithwaite