PSG - LOSC : les compositions officielles

En ouverture de la douzième journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain, leader du championnat, accueille Lille, ce vendredi soir, pour une affiche de gala au Parc des Princes (une rencontre à suivre sur FM à partir de 21h). Avec 28 points, le club de la capitale compte sept longueurs d’avance sur le Racing Club de Lens (2e) mais reste sur un nul dans le Clasico contre l’Olympique de Marseille (0-0) à l’Orange Vélodrome. Cinq jours avant de rendre visite aux Allemands du RB Leipzig, lors de la 4e journée de la phase de poules de la Ligue des champions, les coéquipiers de Lionel Messi veulent donc s’imposer contre un LOSC dixième avec 15 unités. Opposés mardi prochain au FC Séville en C1, les hommes de Jocelyn Gourvennec restent, quant à eux, sur deux contre-performances en championnat avec une défaite à Clermont (0-1) et un nul à domicile contre le Stade Brestois (1-1).

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino, qui doit se passer de Kylian Mbappé, Marco Verratti, Sergio Ramos, Leandro Paredes et Achraf Hakimi, aligne donc un 4-3-3. Devant Gianluigi Donnarumma, Marquinhos et Presnel Kimpembe forment la charnière centrale, aidé de Juan Bernat à gauche, titulaire pour la première fois depuis le 13 septembre 2020 et la réception de l'OM (0-1) et Thilo Kehrer à droite. Accompagné d'Idrissa Gueye et de Georginio Wijnaldum dans le milieu parisien, Danilo Pereira officiera en tant que sentinelle. Sur le front de l'attaque, Neymar, contesté ces dernières semaines, et Angel Di Maria sont associés à Lionel Messi. Un temps incertain pour cette rencontre, l'Argentin est aligné en faux n° 9. Du côté du LOSC, Jocelyn Gourvennec s'avance avec un 4-4-2. Ivo Grbic, dernier rempart des Dogues, est protégé par les deux Portugais José Fonte et Tiago Djalo, alignés dans l'axe. Zeki Celik et Reinildo se chargent des flancs. Au milieu, Renato Sanches est titulaire aux côtés de Xeka alors que Jonathan Bamba et Jonathan Ikoné animeront, eux, les ailes. Devant, Burak Yilmaz et Jonathan David sont une fois encore associés.

Les compositions officielles

PSG : Donnarumma – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat – Danilo Pereira, Wijnaldum, Gueye – Neymar, Di Maria, Messi.

Lille : Grbic – Celik, Fonte, Djalo, Reinildo – Ikoné, Xeka, Sanches, Bamba – David, Yilmaz.

