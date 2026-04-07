LdC : Hansi Flick avertit l’Atlético

Demain soir, le PSG va recevoir Liverpool à 21 heures au Parc des Princes. Dans le même temps, le FC Barcelone et l’Atlético de Madrid vont s’opposer en 1/4 de finale de la Ligue des Champions. Avant ce choc 100% espagnol, Hansi Flick (61 ans) s’est présenté face à la presse pour évoquer un adversaire qu’il connaît sur le bout des doigts. « L’Atlético est une équipe redoutable. Ils ont la bonne mentalité, des joueurs rapides et ils sont performants sur le terrain. Samedi, ils ont fait tourner leur effectif et ont réalisé une belle performance. Marquer deux buts contre l’Atlético n’est pas chose facile. C’est tout ce que je peux dire. C’est toujours un match difficile. L’ambiance sera électrique. Nous allons essayer d’obtenir un bon résultat, mais nous savons que nous devons imposer notre jeu. Nous voulons atteindre notre objectif. »

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Pour cela, il pourra s’appuyer sur les récentes oppositions face aux Colchoneros. « C’est différent. Pas complètement, mais différent. La Ligue des Champions est une compétition différente. C’est comme ça que je le vois. Nous affrontons un adversaire redoutable avec des joueurs fantastiques. Nous voulons passer au tour suivant. Nous devons nous concentrer sur nos performances et sur ce que nous faisons. Nous devons nous concentrer sur notre propre travail. C’est ce que je veux voir (…) Il faut se concentrer sur le jeu. L’important, c’est d’être concentrés dès le début. Nous sommes prêts pour ces deux matchs. C’est la Ligue des champions, c’est génial de jouer. Tout le monde a envie de jouer.»