Paris FC : deux clubs anglais lorgnent Ilan Kebbal

Déjà buteur ce weekend contre le SM Caen avec le Paris FC lors de la première journée de Ligue 2, l’international algérie, Ilan Kebbal, continue son développement ces derniers mois au point de devenir une pièce maîtresse du club parisien. En effet, la saison passée, le natif de Marseille a bouclé une excellente campagne avec 8 buts et 11 passes décisives en 41 rencontres jouées toutes compétitions confondues. De quoi attirer les sirènes étrangères qui vont tenter de réaliser un joli coup sur le mercato estival avant sa deadline.

Selon nos informations, les clubs anglais de Burnley et de Leeds United, pensionnaires de Championship la deuxième division anglaise, sont intéressés par les services du milieu de terrain de 26 ans. Les deux écuries outre-Manche sont venues aux renseignements auprès de l’entourage du joueur et seraient même prêtes à passer à l’action dans les prochains jours. Des négociations pourraient bientôt se tenir entre toutes les parties. Le Paris FC pourrait ainsi perdre un cadre de l’effectif qui avait terminé meilleur passeur et parmi les cinq meilleurs joueurs de Ligue 2 l’année dernière.