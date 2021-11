FC Barcelone : la réaction de Pedri, Golden Boy de l'année 2021

Après l'annonce du sacre de Pedri Gonzalez comme Golden Boy 2021, récompense attribuée par le quotidien sportif italien Tuttosport au meilleur jeune joueur de l'année civile, le milieu de terrain du FC Barcelone a tenu à remercier son entourage et son club de lui avoir permis de rafler ce trophée individuel. Pour rappel, il n'est que le deuxième joueur blaugrana à le remporter après Lionel Messi en 2005.

«Je suis fier de cette récompense. Merci à tous les membres du jury et aux fans qui m'ont soutenu dans cette incroyable année 2021. Et, bien sûr, un grand merci au Barça et à l'équipe nationale. Aussi à ma famille et à mes amis, évidemment, et à tous ceux qui ont été proches de moi jour après jour et sans lesquels je n'aurais pas pu gagner le Golden Boy», a-t-il déclaré dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux.