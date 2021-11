Pedri remporte le Golden Boy 2021

Le quotidien sportif italien Tuttosport a annoncé ce lundi matin le lauréat de l'édition 2021 du Golden Boy : il s'agit du milieu de terrain du FC Barcelone et international espagnol Pedri Gonzalez (18 ans). il est le troisième joueur espagnol à remporter cette distinction et seulement le deuxième du Barça après Lionel Messi en 2005. Auteur d'une saison 2020/2021 pleine avec 73 matches disputés (52 avec le Barça et 21 avec l'Espagne, entre les A et les espoirs), Pedri a été la grosse sensation catalane, s'imposant comme l'un des titulaires indiscutables de l'entraîneur néerlandais Ronald Koeman avant son départ fin octobre.

Le sélectionneur de la Roja Luis Enrique lui avait également fait confiance très vite, le convoquant après seulement six mois joués lors de sa première saison sous le maillot blaugrana. Et malgré une saison remplie, Luis de la Fuente n'a pas hésité à l'appeler pour les Jeux Olympiques avec la Rojita, finalistes et défaits par le Brésil de Dani Alves. Cette saison, la fatigue s'est malheureusement fait sentir, puisque plusieurs pépins physiques l'ont empêché d'enchaîner, ne disputant que 4 rencontres toutes compétitions confondues sur 18 possibles.