Naples : le recadrage de Rudi Garcia

Au coeur des critiques après deux matches sans victoire avec le Napoli (défaite 2-1 contre la Lazio, match nul 2-2 face au Genoa), Rudi Garcia prend cher en Italie. De l’autre côté des Alpes, les médias assurent même que le président Aurelio De Laurentiis passerait ses journées à réclamer des comptes à son entraîneur. Garcia est accusé d’aligner une équipe sans créativité, loin de celle qui avait enchanté la Serie A et la Ligue des Champions avec Luciano Spalletti.

Le Français est également accusé de baser le jeu des Partenopei uniquement sur les exploits individuels du Géorgien Khvicha Kvaratskhelia. Cinquième du classement de Serie A, Naples jouait gros hier soir sur le terrain de Braga, pour son entrée en lice en Ligue des Champions. Heureusement pour les Napolitains, la victoire a été au rendez-vous (2-1). L’occasion pour Rudi Garcia de répondre aux critiques des médias transalpins.

Garcia calme le jeu

« Nous espérons toujours enchaîner les victoires, mais il s’agissait de la Ligue des Champions, qui n’a rien à voir avec le championnat. Il n’y a pas de tournant dans la saison, nous ne sommes qu’au début de la saison. Dès demain, nous penserons à Bologne et l’objectif sera de gagner. Ensuite, le Real Madrid viendra, un vrai défi à relever », a-t-il confié sur Prime Video, avant d’évoquer les supposés coups de pression de son président.

« Non, c’est totalement faux. Quand vous avez autant d’occasions et que vous ne marquez pas, il est normal que lorsque vous marquez un but, d’autant plus avant la mi-temps, vous ayez cette réaction. N’inventez pas des choses qui ne sont pas dans ma tête », a-t-il expliqué à Mediaset Infinity+. En tout cas, l’ancien coach de l’OM et de l’OL peut compter sur le soutien public de certains de ses hommes comme le milieu de terrain Piotr Zielinski. « Un nouvel entraîneur est arrivé et il faut lui donner du temps, nous, les joueurs, devons l’aider et certainement faire mieux. La moitié de l’équipe n’a pas changé, nous savons comment jouer au football et j’espère que nous verrons le vrai Napoli ce soir. » Un message qui fera chaud au cœur de Garcia, même si les maux s’estomperont uniquement avec les victoires.