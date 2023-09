Naples : Rudi Garcia prend cher en Italie

La suite après cette publicité

Rudi Garcia a entraîné l’OM et l’OL et s’est déjà retrouvé à maintes reprises sous le feu des critiques. Il ne devrait donc pas être dépaysé par ce qui lui tombe dessus en Italie. Car l’entraîneur français prend cher depuis deux semaines maintenant. Les deux premières victoires en Serie A ne l’ont pas épargné d’une première salve de critiques suite à la défaite à domicile contre la Lazio lors de la 3e journée de Serie A. Ainsi, durant la trêve internationale, la presse italienne a répété que quelque chose clochait au sein de ce nouveau Napoli, jugé bien différent de celui de Luciano Spalletti.

Alors forcément, la nouvelle contre-performance sur la pelouse du Genoa vaut à Rudi Garcia une nouvelle salve de reproches, de la part des supporters, comme nous vous l’expliquions hier, mais aussi de la presse sportive. « Rudi, que fais-tu ? » se demande La Gazzetta dello Sport. « Rudi Garcia annule Spalletti, son Napoli fait flop, il est dans le viseur ». Surpris par le promu Genoa, qui a mené 2-0, Naples a su obtenir le point du match nul grâce à deux bijoux de Raspadori et Politano. Mais il a de nouveau déçu dans le jeu.

Rudi Garcia en première ligne

Il est reproché à Rudi Garcia le manque de visibilité dans le jeu offensif de Naples, qui semble reposer uniquement sur les éclairs de Khvicha Kvaratskhelia. Problème, le Géorgien continue d’être décevant et n’a plus marqué depuis 6 mois. Anguissa est également loin du niveau de la saison passée, et la défense a perdu son patron Kim, parti au Bayern Munich. Garcia est jugé coupable de la perte d’identité actuelle du club napolitain, et ses choix sont questionnés, comme le remplacement de Kvaratskhelia par Zerbin, alors que la recrue Lindstrom était sur le banc.

Le geste d’humeur du Géorgien a d’ailleurs été bien remarqué par la presse italienne, comme pour prouver que Rudi Garcia est en difficulté aussi avec ses joueurs. Alors que sa nomination avait surpris en France et en Italie, le technicien français semble avoir moins le droit à l’erreur qu’un autre. Sa chance ? Le calendrier lui offre un enchaînement de matches abordables, avec Braga en Ligue des Champions, puis Bologne, l’Udinese et Lecce en Serie A, pour redresser la barre.