Le FC Barcelone fait tout pour mettre Samuel Umtiti et Miralem Pjanic à la porte !

Dans les couloirs des bureaux du FC Barcelone, c'est le branle-bas de combat. Depuis mercredi soir, minuit, Lionel Messi est libre de tout contrat puisque la star argentine n'a pas encore prolongé son contrat avec le club catalan. Même si Joan Laporta, le président du Barça, reste confiant dans ce dossier, les négociations traînent un peu trop. La raison ? Le salaire du numéro 10 est imposant et les Blaugranas cherchent à le réduire pour ne pas être dans le viseur des instances espagnoles. Le boss barcelonais a même rencontré le président de LaLiga Javier Tebas vendredi matin pour trouver une solution.

En attendant, les dirigeants du FC Barcelone cherchent à réduire leur masse salariale. Jean-Clair Todibo a définitivement été cédé à l'OGC Nice, le jeune Konrad de la Fuente est parti à l'Olympique de Marseille et le latéral Junior Firpo doit normalement débarquer à Leeds United. Mais ça n'est pas suffisant et il va encore falloir dégraisser. Et justement, le Barça a ciblé deux joueurs qui doivent faire leurs valises dans les prochains mois, et pas des moindres. Selon Mundo Deportivo, qui en parle clairement en Une, Samuel Umtiti et Miralem Pjanic sont invités à partir !

Samuel Umtiti a déjà refusé la rupture de contrat

Le média catalan affirme en effet que le FC Barcelone souhaite rompre le contrat du défenseur français, encore sous contrat jusqu'en 2023, et celui du milieu de terrain bosnien, pourtant arrivé l'été dernier et qui a encore un bail de trois ans en Catalogne. Mais l'affaire ne s'annonce pas simple. Toujours d'après MD, le FC Barcelone a fait parvenir un courrier aux deux joueurs pour une rupture de contrat, mais le défenseur français a clairement refusé. L'ancien élément de la Juventus, lui, attend de voir les opportunités qui s'offrent à lui pour éventuellement partir. Mais Umtiti veut lui s'imposer et faire changer d'avis Ronald Koeman, qui ne compte pas sur les deux hommes.

Mais Mundo Deportivo est catégorique dans son édition du jour. Si les joueurs qui se voient proposer une rupture de contrat refusent, ils resteront sur le banc de touche cette saison, le tout avant la Coupe du Monde 2022. C'est également ce qui a été dit à Ousmane Démbélé, en fin de contrat dans un an et qui, lui, n'a pas encore prolongé. En cas de non-prolongation, le joueur de 24 ans pourrait connaître le même sort... En coulisses, le FC Barcelone fait donc tout pour réduire ses dépenses et faire signer un nouveau bail à Lionel Messi. Car l'Argentin reste la priorité, tout simplement.