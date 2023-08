Vidéo : Twitter s’enflamme pour le groupe de la mort du PSG

La suite après cette publicité

Aujourd’hui à 18h se tenait le tirage au sort des phases de poule de l’édition 2023/2024 de la Ligue des Champions. Le Paris Saint Germain n’a pas hérité du tirage le plus clément. Les Parisiens affronteront le Borussia Dortmund, l’AC Milan et Newcastle. Un groupe F, très relevé, et qui fait trembler la Twittosphère.