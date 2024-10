Erling Haaland recale le PSG, gros départ en vue pour Manchester United

Erling Haaland a tranché pour son avenir

Erling Haaland n’en est qu’à sa deuxième saison avec Manchester City, mais son avenir fait déjà parler. L’attaquant norvégien est dans les plans de tous les cadors européens, notamment le PSG. Mais selon les informations d’El Nacional, l’ancien joueur du Borussia Dortmund aurait déjà dit non à Paris pour la simple et bonne raison qu’il a une préférence pour l’Espagne. Logiquement, le Real Madrid fait partie des favoris pour accueillir Erling Haaland, même s’il ne faut pas écarter le Barça qui aura besoin un jour ou l’autre de remplacer Robert Lewandowski, plus proche de la fin de sa carrière que du début. Le joueur n’a pas tranché entre les deux clubs pour le moment.

Harry Maguire vers un départ

Et si cette fois, c’était la bonne ? L’été dernier, Manchester United pensait pouvoir se séparer d’Harry Maguire mais son transfert à West Ham avait fini par capoter au dernier moment. Au mois de janvier, Erik ten Hag, qui a toujours la confiance de ses dirigeants, voudrait voir Maguire partir, nous révèle le Sunday Mirror dans son édition du jour. Alors qu’il aurait pu filer pour 30 millions d’euros il y a encore quelques mois, l’international anglais pourrait être vendu pour le tiers. Manchester United est prêt à accepter une offre aux alentours de 12 millions d’euros, ce qui libérerait une belle somme dans la masse salariale du club.

L’Angleterre est à un tournant

Depuis le départ de Gareth Southgate du banc de la sélection, l’Angleterre est en reconstruction avec Lee Carsley qui assure l’intérim. Mais la situation est déjà chaude après la défaite à Wembley contre la Grèce jeudi dernier. Ce dimanche, les Three Lions se déplacent en Finlande et la victoire est obligatoire. Dans le cas contraire, la Fédération pourrait bien partir à la recherche d’un nouveau sélectionneur. Au delà de Tuchel, Pep Guardiola fait partie des profils ciblés comme le rappelle Sport. Le technicien espagnol sera en fin de contrat à l’issue de la saison et vu l’effectif de l’Angleterre, le challenge pourrait l’intéresser, lui qui connaît bien les joueurs anglais. Même point de vue pour Thomas Tuchel qui est libre depuis son départ du Bayern Munich. Élément supplémentaire, Guardiola a toujours rêvé d’entrainer une sélection nationale.