Le Real Madrid adresse un message au nouveau pape

Ce jeudi, la fumée blanche est sortie de la cheminée du Vatican. Après la mort du Pape François, l’Église tient son nouveau pape en la personne de Robert Francis Prevost, dit Léon XIV.

Dans un communiqué, le Real Madrid a tenu à saluer la nomination du premier pape américain de l’histoire. «Le Real Madrid C. F., son président et son conseil d’administration félicitent le nouveau pape Léon XIV et lui souhaitent un avenir heureux à la tête de l’Église catholique et de la communauté chrétienne, avec la certitude que son pontificat contribuera à approfondir la paix, la solidarité, la fraternité et la justice dans le monde.»