Kylian Mbappé est le cauchemar du FC Barcelone, Mikel Arteta s’attire les foudres de la presse anglaise

Kylian Mbappé, bourreau officiel du Barça

Kylian Mbappé continue de hanter les nuits catalanes. Il est devenu un véritable cauchemar pour le FC Barcelone. D’après AS, le Français est devenu le bourreau officiel du Barça, avec déjà 8 buts en 7 matchs contre eux. Qu’il soit en rouge et bleu ou désormais en blanc, il affiche une moyenne impressionnante de 1,14 but par match contre eux, surpassant même les standards de Cristiano Ronaldo dans les Clasicos. Mbappé a notamment brillé au Camp Nou avec un triplé historique, et a récidivé l’an dernier à Montjuïc. Ce dimanche, il retrouvera une équipe qu’il adore punir, au moment le plus brûlant de la saison.

La presse anglaise cible Mikel Arteta

Arsenal, battu par le PSG et éliminé de la Ligue des Champions, cristallise les critiques. Le Daily Mail interpelle Mikel Arteta avec un titre acerbe : « Arrête de te trouver des excuses, Mikel ». Le journal reproche à l’entraîneur espagnol de ne pas avoir transformé les belles promesses en résultats concrets. Déception en Premier League, échec en Europe : les Gunners restent sans trophée depuis cinq ans, et la constance leur échappe toujours dans les grands rendez-vous. La presse évoque déjà l’été agité qui attend les dirigeants. Arteta, en lien avec le nouveau directeur sportif Andrea Berta, prépare une refonte offensive. Benjamin Sesko et Viktor Gyökeres sont visés en attaque, tandis que Nico Williams et Leao sont envisagés sur les ailes. Alexander Isak reste un rêve, mais son prix pourrait freiner les négociations. Plusieurs départs sont à prévoir : Trossard, Vieira, Lokonga, voire Zinchenko, alors que Jorginho est courtisé par Flamengo. Le chantier est vaste.

La presse étrangère sous le charme du PSG

En Allemagne, le regard a changé. Longtemps critiqué, Paris est désormais loué pour sa cohésion, son humilité retrouvée et son identité de jeu. Ballack, Heynckes, Matthäus… Tous saluent le travail du staff parisien, comme on peut le lire dans L’Équipe. Pour Matthäus, « il n’y a plus d’ego surdimensionné », et les maillots du PSG sont désormais bien vus dans les rues d’outre-Rhin. Seul Uli Hoeness continue d’attaquer le financement du club, mais l’opinion générale a basculé : ce Paris plaît. Et AS résume le tournant : Paris s’est rendu à Luis Enrique. L’Espagnol, critiqué à son arrivée, est devenu la véritable star du projet. À deux matchs d’un triplé historique, prolongé jusqu’en 2027, il a su transformer le PSG en machine à gagner, avec un collectif fort, une identité claire et une série de 39 matchs sans défaite à l’extérieur. Loin des individualités écrasantes d’hier, Paris avance désormais comme un bloc – et tout le monde le suit.