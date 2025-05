Mercato : le Real Madrid a pris sa décision pour Endrick

Arrivé à Madrid l’été dernier avec la ferme intention de prouver sa valeur malgré une concurrence hors-norme, Endrick (18 ans) a rapidement déchanté. Apparu à 34 reprises cette saison sous le maillot merengue, le jeune buteur brésilien n’a été titularisé que six fois. Et son bilan comptable est lui aussi très maigre (7 buts, 1 passe décisive). Une situation difficile à vivre, d’autant que son entraîneur Carlo Ancelotti n’a souvent pas hésité à lui faire des reproches face aux médias comme après le match remporté à Getafe.

La suite après cette publicité

«Il a eu deux occasions et je ne pense pas qu’il aurait pu faire mieux sur la première et la seconde aurait pu être hors-jeu, mais il ne peut pas faire ces choses-là. Il est jeune, il doit apprendre et il doit tirer le plus fort possible et ne pas faire le “colpo” (coup) du club de théâtre. Il n’y a pas de club de théâtre dans le football». Bousculé par Ancelotti et souvent scotché sur le banc de touche, Endrick avait fini par craquer en mars dernier en avouant qu’il avait peur pour son avenir au sein de la Seleção à cause de sa situation en Espagne.

La suite après cette publicité

Pas touche à Endrick

«Pour tout vous dire, ce qui me passe par la tête, c’est que j’ai peur de ne pas participer à la Coupe du Monde parce que c’est un de mes rêves. C’est difficile à dire parce que je veux participer à la Coupe du Monde et aider le Brésil à remporter son sixième titre. Bien sûr, c’est difficile d’être dans le plus grand club du monde, avec les plus grands joueurs, et vous n’avez pas toujours l’occasion de jouer.» Depuis cet entretien, Endrick a joué six matches sur dix possibles, mais certains médias madrilènes ont annoncé le désir du futur coach merengue Xabi Alonso de recruter un numéro 9 de choix (Gyökeres, Schick, Boniface). De quoi relancer à nouveau la question du futur d’Endrick ?

Ce matin, Relevo nous apporte une précision de taille. Le Real Madrid ne compte pas se séparer de son attaquant. « C’est l’attaquant du futur », précise-t-on. La Casa Blanca considère même que cela pourrait être risqué de le prêter. Le média espagnol confirme qu’Endrick a bien fait savoir à son club qu’il avait des doutes sur son temps de jeu et qu’il rêvait de jouer la prochaine Coupe du Monde aux États-Unis. En réponse, Madrid lui a dit de rester calme, qu’il compte pleinement sur lui et qu’il ne veut donc pas entendre parler d’un départ l’été prochain. En clair, le club de Florentino Pérez lui a dit de faire comme Arda Güler, à savoir d’attendre que son heure arrive, et qu’elle viendra.