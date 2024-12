OL : Pierre Sage est clair pour le mercato

Sur le banc de l’OL depuis un peu plus d’un an maintenant, Pierre Sage fait des merveilles. Le technicien français espère mener ses troupes vers les sommets comme il l’a avoué ce jeudi en conférence de presse. «Nous abordons ce premier match à Angers avec la volonté de l’emporter. Ensuite, il y aura un match de Coupe d’Europe qui, en cas de victoire, nous rapprochera d’une qualification directe. Enfin, nous jouerons contre Paris. L’essentiel est d’être sur le podium à la fin.»

Il a ajouté par la suite : «je ne pense pas que nous soyons en retard sur le nombre de points que nous devrions avoir. Parfois, nous avons gagné des matches que nous n’aurions peut-être pas dû, et vice versa. L’objectif est d’être compétitifs tout en marquant des points dans les différentes compétitions.» Enfin, il a évoqué le mercato à venir. «Les premiers mouvements auront lieu en janvier, et je pense que ce mercato sera plus stable que les précédents.» Le message est passé.