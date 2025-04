OL : Lucas Perri juge le niveau du foot français

Recruté par l’Olympique Lyonnais en janvier 2024, Lucas Perri (27 ans) est arrivé en tant que doublure d’Anthony Lopes. Depuis, le Brésilien a été propulsé gardien numéro 1 des Gones et compte aujourd’hui 28 apparitions en Ligue 1. Et visiblement, l’ancien pensionnaire de Botofogo apprécie le niveau du football en France.

La suite après cette publicité

«Je suivais déjà le football français, notamment après être arrivé à Botafogo, et puis après on a été plus concerné encore quand Jeffinho est revenu de Lyon. En arrivant ici, ce qui m’a impressionné, c’est la vitesse du jeu. Il n’y a pas beaucoup de pauses, et c’est un football très agréable à voir, j’imagine. Et je peux dire qu’il est très agréable à jouer. Toutes les équipes sont performantes, athlétiques. Les stades sont généralement bien remplis. C’est bien pour le spectacle», a-t-il déclaré dans un entretien accordé au Progrès.