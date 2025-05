Real Madrid : le 30e but de Kylian Mbappé avec un peu de réussite

38e et dernière journée de Liga ce samedi après-midi au Bernabéu. Le Real Madrid reçoit la Real Sociedad avec un seul objectif : offrir une belle dernière à Carlo Ancelotti et Luka Modric. Le premier dirige son dernier match à la tête de la Casa Blanca, tandis que le second ne rejouera plus au Bernabéu, puisque son contrat prendra fin à l’issue de la Coupe du Monde des Clubs. À la mi-temps, les Merengue mènent 1-0, grâce à un but de Kylian Mbappé.

Le Français a bénéficié d’un penalty après une frappe d’Arda Güler touchée de la main par un défenseur adverse. L’attaquant s’est alors élancé, mais a vu Marrero repousser sa tentative. Heureusement pour lui, le ballon lui est revenu dessus, et le joueur de 26 ans a tout de même pu faire trembler les filets. Avec désormais 30 buts au compteur, Mbappé est plus proche que jamais du Pichichi.