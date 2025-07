Hambourg - OL : les compos sont là !

La préparation estivale de l’OL se poursuit avec un déplacement sur la pelouse d’Hambourg en Allemagne, récent promu en Bundesliga (coup d’envoi 15h00, un match à suivre sur FM). Après une victoire pénible face à Villefranche (N1) grâce à un penalty de Tolisso, les Lyonnais ont été accrochés, mercredi, par Molenbeek (0-0), club de D2 belge.

Pour cette rencontre, qui se disputera en deux mi-temps de 60 minutes, Paulo Fonseca aligne probablement son meilleur onze à disposition. Descamps débute dans la cage puisque Perri est sur le départ. Kumbedi, Mata, Niakhaté et Abner forment la défense. Le jeune Merah accompagne Tessmann et Tolisso dans l’entrejeu alors que devant, Mikautadze est soutenu par Maitland-Niles et Fofana.

Les compositions officielles :

Hambourg : Heuer Fernandes - Mikelbrencis, Soumahoro, Schonlau, Torunarigha, Muheim - Remberg, Capaldo - Philippe, Konigsdorffer, Dompé

OL : Descamps - Kumbedi, Mata, Niakhaté, Abner - Merah, Tessmann, Tolisso - Maitland-Niles, Mikautadze, Fofana.