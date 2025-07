Bayern Munich : Everton va dégainer une offre pour Adam Aznou

C’est un dossier qui a connu un gros rebondissement. Il y a quelques semaines, nous vous révélions que le jeune latéral gauche marocain du Bayern Munich Adam Aznou était sur le départ. Mécontent de son temps de jeu et alors qu’il a pour objectif d’enchaîner les matches à quelques mois de la CAN au Maroc et du Mondial 2026, le jeune joueur de 19 ans avait des touches en Espagne et notamment Getafe.

Mais alors que tout était quasiment bouclé et que le joueur avait même programmé son avion pour rejoindre le club espagnol, un désaccord sur le montant de l’option d’achat obligatoire a fait capoter le deal. Résultat, le joueur est toujours sur le marché et semble toujours autant déterminé à partir. Selon nos informations, Everton s’est lancé dans la course ces dernières heures. Le club anglais pourrait formuler une offre de 11 millions d’euros dans les prochaines heures. Reste à savoir si cela aboutira.