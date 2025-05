L’OL refait sensation en Équipe de France

À défaut d’avoir pu assister au retour de Corentin Tolisso en équipe de France, les supporters de l’OL pourront se consoler devant le répertoire des clubs formateurs des 26 Bleus convoqués. Pour ce rassemblement du mois de juin, Didier Deschamps a effectivement décidé de donner des accents très lyonnais à sa liste, comme rarement ces dernières années. Même si certaines présences sont le résultat d’autres absences, ils sont quatre joueurs formés à Lyon à être convoqués pour ce Final Four de Ligue des Nations.

Un noyau lyonnais composé de Pierre Kalulu (2000), Malo Gusto (2003), Rayan Cherki (2003), et Bradley Barcola (2002). Le premier, qui sort d’une saison honorable avec la Juventus Turin, est devenu le 12e joueur formé à l’OL à être appelé pour la première fois par Deschamps en Bleus (Cherki est le 13e). S’il avait été habitué à fréquenter les catégories de jeunes des équipes de France (40 sélections depuis les U18), Kalulu a dû attendre sa cinquième saison en Italie pour intégrer le groupe de Deschamps. Il pourrait d’ailleurs se retrouver en concurrence avec Malo Gusto, de trois ans son cadet, qui avait déjà honoré une sélection en octobre 2023 face aux Pays-Bas (1-2).

Seul le PSG place autant de joueurs chez les Bleus sous Deschamps

Après une deuxième saison encourageante chez les Blues (il a encore une finale de C4 à disputer contre le Betis), l’ancien Lyonnais a pu "profiter" de l’absence de Jules Koundé, blessé, pour effectuer son retour chez les A. Comme Kalulu, il est, lui aussi, dans les radars de la FFF depuis plusieurs années, comme en témoignent ses 16 sélections partagées entre les U16, U18, U19 puis les Espoirs. Il retrouvera donc son camarade de promotion Rayan Cherki, 18e joueur de l’OL à être appelé par Deschamps depuis le début de son mandat (seul le PSG a été autant représenté), et le premier depuis Léo Dubois en 2021.

Le futur ex-Lyonnais, identifié très tôt et habitué à être surclassé depuis tout jeune - parfois même face à des joueurs plus âgés de 3 ans - retrouvera donc aussi Bradley Barcola, d’un an son aîné. Contrairement aux trois premiers cités, le Parisien a, lui, tardé avant de se faire une place au niveau international. Rarement surclassé dans les catégories de jeunes de l’OL, il était encore cité pour être prêté en Ligue 2 ou en Suisse il y a deux ans et demi. Il n’avait d’ailleurs jamais connu de sélection avant les U20, preuve qu’il n’était pas forcément l’un des talents les plus évidents chez les 2002 français. En jeunes, Adil Aouchiche, Arnaud Kalimuendo, Nathanael Mbuku ou même Isaac Lihadji, semblaient partir avec de l’avance. Comme quoi, le football est toujours incertain.