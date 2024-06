PSG : les déclarations fracassantes de Matvey Safonov

Vous l’avez peut-être déjà compris si vous avez lu les premiers retours sur la personnalité de Matvey Safonov, le nouveau gardien recruté par le PSG. Ce dernier a un sacré caractère. Et si vous en doutiez, nous vous invitons à aller regarder son interview sur la chaîne Youtube Nobel, particulièrement intéressante. Où l’on apprend par exemple qu’il n’a jamais voulu d’un agent et a engagé des avocats pour négocier son transfert au PSG. « Cela a aussi permis au PSG d’économiser de l’argent », lance-t-il.

Où il reconnaît ressentir une pression naturelle, du fait de sa nationalité russe, vu le contexte géopolitique explosif en raison de la guerre menée par Vladimir Poutine en Ukraine. « Mais tous les athlètes russes sont sous pression, et je dois savoir la gérer », assure-t-il. Mais ce qui transpire de cette longue interview, c’est surtout l’assurance sans bornes de Safonov, qui n’hésite pas à renvoyer son interlocuteur dans les cordes à chaque question ou presque. Lorsque ce dernier lui demande s’il est prêt à être la doublure de Gianluigi Donnarumma, Safonov réplique : « mais qui t’a dit ça ? Moi, on ne m’a pas dit ça ».

« Je vais me battre avec lui en permanence »

Puis il poursuit plus longuement. « Personne ne m’a jamais dit que j’étais numéro deux. Je viens à Paris pour me battre. Je veux jouer au football. Même s’ils m’avaient dit que j’étais numéro deux, je ne les aurais pas écoutés. C’est à moi de donner le meilleur de moi-même. Je ne me vois pas comme un numéro deux. Je ne veux pas être un remplaçant. Si on me place en numéro deux, ça ne sera pas facile pour le numéro un… Je vais me battre avec lui en permanence. Je n’ai jamais perdu de compétition. J’ai toujours été le gardien numéro un. À Krasnodar, j’ai toujours été le numéro un. En équipe nationale, j’étais remplaçant lors du premier match, puis je suis devenu le gardien numéro un. J’ai toujours été le numéro un jusqu’à présent. Je ne peux pas être remplaçant. (…) Je suis russe et personne ne me connaît ici en France. Peut-être qu’ils n’ont pas encore prévu de me mettre numéro un tout de suite. Mais j’y crois ».

Le message est clair, Safonov ne vient pas faire le nombre, mais bien concurrencer frontalement Donnarumma, auteur d’un excellent match hier soir avec l’Italie face à la Croatie. Le présentateur, qui ne se démonte pas malgré les réactions de Safonov, lui glisse que le PSG cherchait un gardien avec un bon jeu au pied, ce qui n’est pas reconnu comme l’un de ses points forts. Ce à quoi Safonov répond : « je peux encore progresser. Je dois m’appuyer sur mes points forts, mais je suis sûr que je peux améliorer mon jeu au pied. Ce talent n’était pas requis à Krasnodar. » Safonov ne doute de rien, Donnarumma est prévenu.