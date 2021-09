Algérie : Djamel Belmadi effondré par la nouvelle blessure de Youcef Atal

Vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec l'Algérie, Youcef Atal (25 ans) voit sa carrière se compliquer avec des blessures à répétition. Contre Marseille il y a une dizaine de jours, il a été touché à la cuisse et vis sa 11e blessure depuis qu'il évolue à Nice. Ayant déjà manqué 50 matches avec les Aiglons suite à une blessure, le latéral droit qui est au sein du club azuréen depuis l'été 2018 enchaîne les pépins. Présent en conférence de presse, le sélectionneur de l'Algérie Djamel Belmadi est revenu sur les blessures à répétition de son poulain.

La suite après cette publicité

Il a notamment fait part de sa frustration de voir le natif de Boghni enchaîner les problèmes physiques : «Atal est un joueur de qualité. On le soutient et il le sait. Si besoin, notre staff est à sa disposition. Je suis souvent en contact avec lui. On fait tout ce qu'on peut. Il a compris les erreurs du passé, mais je ne vis pas avec lui non plus. Pour Youcef Atal, on est tous accablés à chaque fois qu'il se blesse. C'est devenu même une crainte. Sa blessure fait mal pour lui, car il devra travailler psychologiquement dans un premier temps. C'est difficile de s'en sortir.» Sans Youcef Atal, l'Algérie joue demain contre le Niger pour le compte des qualifications pour la Coupe du monde 2022.