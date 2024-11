Bafétimbi Gomis prend sa retraite

Un grand joueur de Ligue 1 a décidé de raccrocher les crampons. Bafétimbi Gomis, passé par Saint-Étienne, Lyon, Marseille, ou plus récemment par le Galatasaray, a décidé d’officiellement prendre sa retraite. L’ancien international français (12 sélections, 1 but) a annoncé la nouvelle au micro de DAZN, quelques minutes avant le choc entre l’OL et l’ASSE, ce dimanche 10 novembre.

Gomis compte plus de 340 matchs de Ligue 1, pour 122 buts et 34 passes décisives. À 39 ans, l’ancien attaquant a donc terminé son périple au «pays du soleil levant» , sous les couleurs du Kawasaki Frontale, où il a disputé une vingtaine de matches. Après la France, la Turquie, l’Arabie saoudite, le Japon a été le dernier pays à voir l’inimitable attaquant pratiquer son football.