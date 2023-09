L’international panaméen Gilberto Hernandez tué lors d’une fusillade

C’est un jour de deuil au Panama. Dimanche, le football panaméen a perdu l’un de ses internationaux après la mort de Gilberto Hernandez. Le défenseur de 26 ans, qui évoluait au CA Independiente, a été tué à Colon lors d’une fusillade. Présent avec six autres personnes et sortant d’un taxi, Hernandez a été mortellement touché par une balle perdue alors qu’une rixe entre deux gangs rivaux semble être à l’origine de cette impasse mexicaine.

International depuis 2023, le défenseur robuste et dur sur l’homme comptait alors deux sélections avec la nation centraméricaine et avait joué contre le Guatemala et l’Argentine, championne du monde quelques semaines auparavant. Son club du CA Independiente lui a rendu hommage ainsi que la sélection panaméenne sur leurs réseaux sociaux.