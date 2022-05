Nike dévoile le maillot extérieur 2022-2023 du RB Leipzig

Le RB Leipzig a présenté ce mardi son nouveau maillot extérieur pour la saison 2022-2023, et ce avant même d'avoir dévoilé sa tunique domicile avec Nike.

Si la saison 2021-2022 de Bundesliga est désormais terminée, celle du RB Leipzig, qui a terminé à la 4ème place du classement et donc validé son billet pour la prochaine campagne de Ligue des champions, n'est pas encore tout à fait finie. Les hommes de Domenico Tedesco s'apprêtent à disputer la finale de la Coupe d'Allemagne face à Fribourg, ce samedi (20h).

Pour faire patienter de la meilleure des manières ses supporters, le RasenBallsport a décidé, en collaboration avec son équipementier Nike, de présenter ce mardi son maillot extérieur qui sera porté tout au long de la saison 2022-2023 loin de la Red Bull Arena. Une petite anomalie puisque la tunique domicile de Leizpig pour l'année prochaine demeure encore inconnue.

Nike veut marquer le RBL de son empreinte

Toujours dans la continuité des maillots "fantaisistes", du moins qui sortent de l'ordinaire, avec le RBL, la marque à la virgule a de nouveau conçu une tunique spéciale pour le club allemand. Le but pour Nike étant de marquer la courte mais déjà riche histoire du RB Leipzig. Le noir du maillot extérieur porté cette année par Christopher Nkunku, Kevin Kampl et leurs partenaires cède sa place au rouge, ou plutôt à deux nuances de rouge.

Des motifs imprimés viennent habiller ce kit away et le quadrillage choisi par Nike et Leipzig donne une impression visuelle plutôt séduisante pour les amoureux des choses osées. Le col ainsi que les extrémités des manches ressortent visuellement grâce à la couleur bordeaux qui les compose. Le logo de Red Bull est évidemment centré sur la partie avant du maillot, alors que le swoosh de Nike ou encore le flocage sont blancs.

Le rouge franchit un cap à Leipzig

La devise "You Can Do Anything" reste bel et bien présente au niveau de l'arrière du col, en blanc sur rouge. À noter qu'il s'agit de la première fois depuis le début de la collaboration entre les deux entités qu'un maillot rouge est designé spécialement pour le club allemand. Lors des saisons précédentes, le rouge, toujours utilisé en troisième (2015-17) ou quatrième maillot (de 2019 à 2022), était issu des vêtements d'équipes standards habillés par Nike.