Sergio Ramos annonce la couleur avec le PSG

Depuis trois jours, Sergio Ramos est officiellement un joueur du Paris Saint-Germain. L'emblématique défenseur espagnol, qui était tout de même le capitaine du Real Madrid depuis de nombreuses saisons, débarque en France avec un palmarès encore plus long que son nouveau club. Il s'est engagé pour deux ans et compte bien marquer de son empreinte son passage au Parc des Princes. Car malgré ses 35 ans, il a encore soif de victoires et de titres, comme il l'a expliqué lors d'un premier entretien accordé au média du PSG.

« Je veux repartir de zéro, faire les choses avec beaucoup d’humilité, beaucoup de travail, beaucoup d’efforts et beaucoup d’engagement. C’est ce qui me définit le mieux. Au final, dans le football, vous pouvez gagner ou perdre, mais vous devez toujours avoir la conscience tranquille d’avoir tout donné sur le terrain. Par conséquent, je pense être au meilleur endroit et dans la meilleure équipe possible pour cela, et j’espère que nous pourrons gagner beaucoup de choses », démarre l'ancien Madrilène.

La Ligue des Champions dans le viseur

Cette fameuse culture de la gagne qui a pu manquer au PSG ces dernières saisons, même si les résultats plus récents indiquent une amélioration entre une finale et une demi-finale sur les deux dernières Ligue des Champions disputées. Reste que l'objectif de victoire en C1 n'a toujours pas été atteint malgré des investissements colossaux depuis la venue de QSI en 2011. Les stars offensives successives (Ibrahimovic, Cavani, Di Maria, Neymar et Mbappé) ne peuvent pas tout faire, il faut des tauliers et des joueurs de caractère à chaque ligne

« Ce que j’ai le plus remarqué dans ce club, c’est sa solidité. La soif de gagner que les joueurs ont. Ils veulent venir dans un club comme celui-ci. Ils ont déjà disputé la finale de la Ligue des champions. Ils sont très proches de pouvoir la gagner et c’est quelque chose qui m’attire. Cela ne peut qu’être un mariage parfait. Si je peux y contribuer, ce serait merveilleux pour moi. C’est un rêve de penser à gagner ma cinquième Ligue des champions et la première pour notre club », assure Ramos. En cas d'accomplissement, il deviendrait seulement le 8e joueur de l'histoire avec 5 C1. Avec lui, Paris peut rêver plus grand.