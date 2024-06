La vie de Robinho en prison

Incarcéré depuis le 21 mars dernier au pénitencier Tremembé II à São Paulo, Robinho purge sa peine de neuf ans de prison. Pour rappel, l’ex-vedette du Brésil a été condamnée en 2017 pour le viol collectif d’une femme, avec cinq autres personnes. Son avocat, Mário Vale, a détaillé le quotidien de son client. Comme le rapporte O Jogo, l’avocat de l’ancien joueur du Real Madrid et de Manchester City a admis que l’homme de 40 ans suit un cours de base de réparation d’appareils électroménagers, d’une durée totale de 600 heures.

La suite après cette publicité

«Il est difficile de dire s’il apprécie ou non, mais cela l’aide à passer le temps. Robinho garde la tête baissée et avance calmement. Il est un détenu exemplaire et n’a pas eu de problèmes avec les autres prisonniers», a déclaré Mário Vale.