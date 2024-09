Ligue des champions : la première de Kylian Mbappé fait beaucoup parler !

« En route pour la seizième ! » Hier soir, les supporters du Real Madrid ont envoyé un message clair à l’équipe et à l’Europe entière. Ils veulent de nouveau remporter la coupe aux grandes oreilles cette saison 2024-25. Pour y parvenir, les pensionnaires du stade Santiago Bernabéu comptent sur deux nouvelles armes offensives : Endrick (18 ans) et, surtout, Kylian Mbappé (25 ans). Arrivés tous les deux cet été dans la capitale ibérique, les deux joueurs ont vécu hier soir leur premier match de Ligue des champions. Et ils ont tous les deux été buteurs. Titulaire au coup d’envoi de la rencontre face à Stuttgart (3-1), le Français a alterné le bon et le moins bon durant 90 minutes.

La presse espagnole est séduite

Disponible pour les siens, il a beaucoup tenté, parfois un peu trop, alors qu’il avait des solutions avec ses coéquipiers. Et il n’a pas forcément été toujours inspiré. Mais on sent qu’il essaye encore de trouver des automatismes avec Vini Jr, Jude Bellingham et Rodrygo, qui le cherchaient souvent. C’est d’ailleurs le dernier cité qui lui a offert un caviar sur son but inscrit 30 secondes après le retour des vestiaires en deuxième période. Une réalisation qui a enchanté l’Espagne. « Mbappé marque le but dont rêvaient tous les supporters madrilènes lors de sa signature », écrit AS ce mercredi, avant d’ajouter : « Le Français a marqué son premier but en tant que joueur blanc en Ligue des champions grâce à une magnifique contre-attaque. La passe de Tchouaméni à Rodrygo avant le but a été brutale. »

Le quotidien madrilène lui a d’ailleurs donné la note de 7 pour son match et a ajouté le commentaire suivant : « les deux premières occasions madrilènes ont été les siennes, notamment une à la 25e minute après être parti comme le génie qu’est Vagnoman, mais il a trouvé la bonne main de Nübel. Les bons débuts du Parisien comme buteur dans la compétition pour laquelle il a signé à Madrid, pour mettre la main sur la Ligue des champions. Cinquième but au total. Mbappé a définitivement lancé sa machine à marquer. Un mauvais signe pour les adversaires des Madrilènes. » De son côté, Relevo, qui a pointé du doigt les manques du Real Madrid, surtout au milieu et en défense, a été plutôt convaincu par le Bondynois.

Des "débuts de rêve"

« Le 9 du Real Madrid sait déjà à quoi ressemblent les soirées de Ligue des champions. Le Français carbure, même s’il cale parfois. Il a eu plusieurs occasions claires - dont certaines générées par lui - jusqu’à ce qu’il trouve le chemin des filets 31 secondes après le coup de sifflet de l’arbitre pour le début de la seconde période. Il a encore du mal à s’associer avec ses coéquipiers, comme si les pièces du puzzle ne s’emboîtent pas tout à fait, mais il brille lorsqu’il agit seul. Il a déjà marqué cinq buts avec sa nouvelle équipe et il reste sur trois matches consécutifs où il marque. Il est à la hauteur des attentes. Son coup de bec est intervenu après une erreur de la défense rivale et une passe décisive de Rodrygo. »

Marca, qui a accordé sa Une du jour à Mbappé, est également séduit. « Mbappé, des débuts de rêve en Europe. Bien qu’il lui ait été difficile de faire ses débuts en Liga, il semble que les débuts soient luxueux en C1 pour Kylian Mbappé. Le Français a ouvert le score contre Stuttgart lors de son premier match de Champions League avec le Real Madrid, avec un but qui fait de lui le dixième meilleur buteur de l’histoire de la compétition, et il le fait avec l’énergie qui le définit : chaque fois qu’il affronte un adversaire, le Santiago Bernabéu vibre. Avec ce but, il a marqué 49 buts dans la plus grande compétition européenne, mais c’est le plus spécial pour avoir été le premier sous le maillot blanc et au Santiago Bernabéu. »

Mbappé veut faire mieux

Marca poursuit : « Mbappé a déjà marqué cinq buts lors de ses sept premiers matchs avec Madrid, brillant dans toutes les compétitions : Supercoupe d’Europe (1), LaLiga (3) et maintenant la Ligue des champions (1) […] Le mystique du Bernabeu, qui a connu tant de nuits européennes glorieuses, parait avoir trouvé un nouveau protagoniste. Hier, Mbappé n’a pas seulement marqué son premier but en Ligue des champions avec Madrid ; il a fait vibrer à nouveau le Bernabeu comme lors des grands soirs européens. Et même si Rodrygo lui a donné le but, il faut être là. Ce n’est que le début d’une belle histoire. Le Français veut être une légende, et il a le talent et la détermination pour y parvenir. »

Après la rencontre, le capitaine des Bleus était sur un nuage, tout en étant lucide sur le fait qu’il doit encore améliorer plusieurs points. « Je peux faire plus, je me sens mieux chaque jour. J’étais préparé mentalement et le but n’a pas tardé à arriver. Nous avons très bien commencé la seconde période, nous avons marqué rapidement. » Mais en Espagne, on se contente pour le moment de ce nouveau but. En revanche, on est beaucoup plus critique sur la prestation globale de la formation de Carlo Ancelotti, bousculée par Stuttgart et toujours autant inquiétante défensivement et au milieu de terrain.