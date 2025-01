Affaire Olmo : le Barca va saisir le Conseil supérieur des sports

Pour Joan Laporta et le FC Barcelona, l’affaire n’est pas terminée. Interdit d’inscrire Dani Olmo et Pau Victor pour la deuxième moitié de la saison en Liga, le club catalan a annoncé contester la décision prise par la RFEF et LaLiga. Selon le média espagnol Tiempo de Juego, les Blaugranas vont donc saisir le Conseil supérieur des sports afin de présenter un recours et faire casser la restriction à laquelle ils font face.

Et ce n’est même pas le dernier recours du Barça. En interne, les dirigeants catalans envisagent la possibilité de porter l’affaire jusqu’aux plus hautes sphères de la justice civile espagnole, pour ne pas laisser partir gratuitement un joueur pour lequel ils ont investi plus de 50 millions d’euros cet été. Le FC Barcelone n’en démord pas : Dani Olmo et Pau Victor porteront le maillot blaugrana le 2 février prochain, à la clôture du mercato.